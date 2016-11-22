Российские власти запустят онлайн-реестр работающих на территории страны благотворительных фондов. Об этом сообщает газета «Известия».

На сайте будут представлены данные о благотворительных организациях, которые «уже проверены и годами работы доказали, что им можно доверять». Предполагается, что ведением перечня займется министерство юстиции.

«Это нужно, чтобы люди понимали, что если на данном ресурсе есть информация о фонде, то он открытый, прозрачный, работает честно. И любой гражданин, любая организация либо меценат могут с ним сотрудничать», — пояснила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Вдобавок к этому власти уделят внимание тем, кто готов помогать не материально, а собственным трудом. Госдума и Совет Федерации постараются ускорить доработку закона о добровольчестве. Он должен определить правовой статус волонтеров, а также их права и обязанности. В частности, парламентарии надеются, что с принятием документа решится проблема допуска добровольцев к работе в медицинских учреждениях.

Несмотря на кризис, в России продолжают развиваться благотворительность и добровольчество. По данным Общественной палаты, в 2015 году число жертвователей на благотворительные цели увеличилось на 35 % — с 33 до 44,5 миллиона человек. За последние же 12 месяцев граждане пожертвовали около 143 миллиардов рублей.