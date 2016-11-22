Во вторник, 22 ноября, барометры на метеостанции в центре Москвы зафиксировали атмосферное давление на отметке в 779 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает M24.ru.

Как отмечают синоптики, этот показатель является экстремально высоким и превышает допустимую ноябрьскую норму. Перепады давления, информируют медики, особо опасны для людей с сердечно-сосудистой недостаточностью. Сообщается, что в медицинские центры Москвы на состояние здоровья 22 ноября пожаловалась почти половина владельцев полисов ОМС.

Синоптики прогнозируют к концу недели снижение атмосферного давления на 10–15 единиц от нормы.