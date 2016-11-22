Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию 1 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Выступление пройдет в Кремле. На мероприятии будут присутствовать руководители администрации президента, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Государственной думы, общественные деятели и главные редакторы СМИ.

«Пресс-конференция тоже будет в декабре, во второй половине, о дате мы сообщим дополнительно», — добавил Песков.