В результате проведения новых обысков следствие добилось ареста еще более чем миллиарда рублей на валютных счетах, которые, как предполагается, принадлежат семье Дмитрия Захарченко, бывшего заместителя главы управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Пресненском суде Москвы уже подтвердили факт ареста новых банковских счетов по делу Захарченко. «Но так как оно имеет гриф „секретно“, я не могу разглашать, кому они принадлежат и на какую сумму наложен арест», — пояснила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Дмитрия Захарченко арестовали в Москве 10 сентября. Ему инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и препятствование осуществлению правосудия. По результатам обысков у полковника обнаружили валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Впоследствии правоохранителям также удалось найти 300 миллионов евро на зарубежных счетах семьи арестованного.

Сейчас следствие рассматривает три версии появления этих денег. По одной из них, Дмитрий Захарченко и его отец Виктор оказывали помощь по обналичиванию и выводу активов проблемных банков за границу. По другой, Захарченко лишь курировал работу сторонней группировки, оказывавшей банкирам аналогичные услуги. Третья же версия напрямую связана с особенностями его профессиональной деятельности. Предполагается, что сотрудник антикоррупционного главка МВД мог присваивать откаты, предназначавшиеся топ-менеджерам нефтяных компаний. Он отслеживал подозрительные контракты в топливной сфере и, предположительно, вмешивался в процесс на финальной стадии, чтобы припугнуть участников последствиями и забрать деньги себе.