Президент России Владимир Путин решил упразднить Федеральное агентство по специальному строительству, более известное как Спецстрой. Агентство занимается строительством космических и военных объектов. Об этом рассказали «Коммерсанту» высокопоставленные источники.

По их словам, есть много претензий к срокам выполнения работ Спецстроем и их качеству. Так, агентство возводило казарму в Омске, при обрушении которой в 2015 году погибли 24 человека. Также Спецстрой отвечал за строительство космодрома Восточный, сроки сдачи которого многократно срывались.

Кроме того, на этой стройке выявили несколько случаев финансовых махинаций, напоминает газета. «На Восточном оказалось более 250 компаний, из которых многие не обладали ни нужными компетенциями, ни оборудованием, ни специалистами. Министерство обороны тогда начало реформу агентства», — пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что при этом «спустя год претензий к строителям меньше не стало».