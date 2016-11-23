Министерство транспорта может решить ввести систему платы за проезд по федеральным трассам «Платон» для небольших грузовиков — массой от 3,5 до 12 тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Как отмечает издание, «Ространсмодернизация» заключила с Высшей школой экономики контракт о научном обосновании целесообразности платы для таких грузовиков на 10,8 миллиона рублей. В ВШЭ изданию заявили, что исследовательская работа еще не закончена. В свою очередь, представитель «Платона» сказал, что с ними вопрос сбора для небольших и средних грузовиков не обсуждался.

Как пишет «Прайм», Минтранс подтвердил, что изучает «возможность и целесообразность» расширения платы за проезд грузовиков в рамках научной работы. Однако в ведомстве отметили, что говорить о введении платы для небольших грузовиков пока рано: итогом исследования «может стать выявление нецелесообразности и преждевременности принятия таких решений».

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов. Они провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах. На этом протест не прекратился — водители добиваются полной отмены новых сборов.

За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 ноября в ней были зарегистрированы 264 тысячи перевозчиков с 770 тысячами грузовиков.