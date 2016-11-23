Госслужащие должны будут в письменной форме подтверждать факт отсутствия у них аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты России.

«Если гражданин отрицает размещение общедоступной информации, а также данных, позволяющих его идентифицировать, на сайтах или страницах сайтов в сети интернет, то полагаем необходимым получить от него подтверждение данного факта в письменной форме», — сказали в пресс-службе Минтруда.

Чиновники должны отчитаться о размещении в Сети «данных, позволяющих их идентифицировать», до 1 апреля 2017 года, что прописано в статье 20.2, добавленной в закон о госслужбе в июне 2016 года.

Сейчас разрабатывается специальная форма для подачи сведений о наличии страниц в соцсетях, которую должно утвердить правительство. Однако сбор сведений начнут в произвольной форме еще до того, как анкету утвердит правительство. Если чиновник скроет наличие у себя аккаунта в каких-либо соцсетях, ему грозит увольнение.