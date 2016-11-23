Правозащитники Елена Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова решили судиться с Общественной палатой. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Они обратились в Тверской районный суд Москвы с иском о признании незаконным решения об отклонении их кандидатур на включение в состав региональных общественных наблюдательных комиссий, следящих за соблюдением прав заключенных. По их словам, совет Общественной палаты рассматривал кандидатов без учета рекомендаций комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК. Кроме того, правозащитники заявили, что в Москве и Подмосковье ОНК сформировались не в полном составе, что также является нарушением.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назвал иск не прошедших в новый состав ОНК правозащитников «пиаром» и заявил, что у обращения нет перспектив. При этом он посоветовал Масюк, Волковой и Дубиковой заняться социализацией бывших заключенных, если они хотят и дальше работать в этой сфере.

В свою очередь, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов отметил, что возникшие разногласия можно было решить и во внесудебном порядке, устроив дополнительное голосование. «Сейчас еще не поздно исправить ситуацию», — добавил он.

Общественная палата избрала новые составы региональных общественных наблюдательных комиссий в октябре 2016 года. На этот раз в них не попали многие известные правозащитники. Одновременно с этим в ОНК прошли фигурант «списка Магнитского» Дмитрий Комнов, ранее руководивший СИЗО «Бутырка», и основатель холдинга «Правда.ру» и член президиума организации «Офицеры России» Вадим Горшенин. Последний возглавил ОНК Москвы.