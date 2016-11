Главный редактор городского интернет-издания The Village Юрий Болотов покидает свой пост. Среда, 23 ноября, стала последним днем его работы в издании.

«Мы разошлись с менеджментом компании в понимании того, каким мы хотим видеть The Village в 2017 году и какие ресурсы для этого нужны, поэтому я считаю последовательным и правильным покинуть Look At Media и дать дорогу новому человеку, который сделает издание только лучше», — пишет Болотов на своей странице в Facebook.

Уход главного редактора прокомментировал издатель Look At Media (The Village, Wonderzine, FurFur) Алексей Амётов. «Юрий Болотов проработал на посту главного редактора больше года, а еще два года до этого он был в издании просто редактором. Было много успехов, были сложности — The Village самый большой и не самый простой продукт из набора изданий Look At Media. Этой осенью наступил момент, когда видение Юрой будущего The Village разошлось со стратегией издательского дома, и мы решили расстаться. Я благодарен Юре за работу и надеюсь, что после ухода он останется частью Look At Me Family. Исполняющим обязанности главного редактора назначена Анна Чесова. До сегодняшнего дня она работала в The Village заместителем главного редактора, и у нее большой опыт. В середине декабря мы объявим о новом главреде издания», — сказал он.

Также Look At Media покидает арт-директор Никита Трепцов. Он уйдет в начале декабря.

Юрий Болотов стал главным редактором The Village в начале сентября 2015 года. Он сменил на этой должности Милослава Чемоданова.

Болотов начал работать в Look At Media в январе 2014 года. Он занимал должности редактора Hopes & Fears (летом 2014 года сайт вошел в состав The Village) и редактора The Village. До Look At Media журналист работал в издании Slon и писал для сайта Forbes.