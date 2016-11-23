В здании ЦУМа начался пожар. Об этом The Village сообщили очевидцы. Также о возгорании пишут пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, горит ресторан «Марани». Дозвониться туда сейчас невозможно, телефон в заведении не работает. Работников здания эвакуировали.

UPD (13:45): Дежурный офицер главного управления МЧС по Москве сообщил The Village, что в здании ЦУМа не пожар, а сильное задымление. Магазин эвакуировали до выяснения обстоятельств.

В МЧС уточнили, что задымление возникло со стороны Большой Дмитровки.

UPD (14:01): В главном управлении МЧС по Москве The Village рассказали, что на минус первом этаже здания ЦУМ возникли проблемы с вытяжкой. Они привели к обильному задымлению. Сейчас причина проблемы устанавливается, в здании работают специалисты.

Всего пришлось эвакуировать около тысячи человек.