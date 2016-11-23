Экспертно-аналитический центр при Общественной палате и авторы проекта «Трезвая Россия» выяснили, где в стране хуже всего обстоят дела с алкогольной зависимостью. The Village публикует десятку самых пьющих регионов России.

Место Регион Индекс трезвости, баллы

Магаданская область 46,63

Чукотский автономный округ 45,12

Коми 44,98

Амурская область 44,81

Пермский край 44,55

Карелия 44,54

Бурятия 44,35

Сахалинская область 44,08

Нижегородская область 42,86

Камчатский край 42,12

По сравнению с 2015 годом десятка наименее благополучных регионов обновилась на 70 %. При этом Еврейская автономная область, которую тогда признали самой пьющей в стране, поднялась сразу с 85-го на 58-е место в итоговом рейтинге трезвости.

Также наполовину изменился топ-10 самых трезвых регионов России. В 2016 году первые три места в нем вновь заняли Чечня (12,80 балла), Ингушетия (14,51) и Дагестан (15,11). На четвертое место ворвалась Карачаево-Черкесия (22,02 балла), а на пятое — Кабардино-Балкария (23,14). Также свои позиции улучшили Калмыкия (6-е место), Ставропольский край (7-е), Белгородская область (8-е) и Северная Осетия (9-е). А Ростовская область переместилась с 6-й на 10-ю строчку рейтинга.

Москва в 2016 году опустилась с 4-го на 28-е место, а Санкт-Петербург — с 5-го на 30-е. Также свои позиции сдала Московская область — она переместилась с 17-й на 56-ю строчку. Ленинградская же область, напротив, поднялась с 42-го на 36-е место.

Эксперты оценивали благополучие регионов, используя статистику из открытых источников. Они проанализировали объем проданного в каждом субъекте спиртного, долю умерших от отравления алкоголем, численность состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» и алкогольные психозы и количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также учли количество часов и дней, в которые действовал запрет на продажу алкоголя.

Итоговый балл трезвости для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых им мест по каждому из перечисленных критериев. Таким образом, чем он выше, тем хуже обстоят дела с алкогольной зависимостью на местах.