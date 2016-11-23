Президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию пригрозил уволить чиновников и сотрудников силовых ведомств, которые вопреки его запрету избрались членами-корреспондентами и академиками РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Значит, они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России

Глава Академии наук Владимир Фортов отметил, что претенденты соответствовали формальным требованиям и «сказали, что получили разрешение от своих руководителей».

В конце 2015 года президент обратился к президенту РАН и попросил «воздержаться от участия [чиновников] в выборах новых членов государственных академий наук в силу того, что люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, заняты по службе или должны быть как минимум заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей и заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается».