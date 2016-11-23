Администрация президента оформила подписку на 214 изданий, но скрыла имена читающих. Об этом сообщает «РБК».

Кремль объявил конкурс по оформлению подписки на периодические издания в 2017 году. Имена чиновников, которым она предназначена, и их должности заменили на порядковые номера от 1 до 81.

Отмечается, что из 214 изданий только две электронные подписки — на сайт «Ведомостей» и на Rebublic Magazine. Среди чиновников наиболее популярной газетой стал «Коммерсантъ». Ее ежедневный выпуск выписывают в 58 экземплярах.