Чиновники Кремля со скрытыми именами оформили подписку на 214 изданий
Администрация президента оформила подписку на 214 изданий, но скрыла имена читающих. Об этом сообщает «РБК».
Кремль объявил конкурс по оформлению подписки на периодические издания в 2017 году. Имена чиновников, которым она предназначена, и их должности заменили на порядковые номера от 1 до 81.
Отмечается, что из 214 изданий только две электронные подписки — на сайт «Ведомостей» и на Rebublic Magazine. Среди чиновников наиболее популярной газетой стал «Коммерсантъ». Ее ежедневный выпуск выписывают в 58 экземплярах.
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