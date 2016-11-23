С 1 февраля 2017 года многофункциональные центры начнут выдавать россиянам гражданские паспорта. Это следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Пока в МФЦ производится только прием документов для оформления паспорта. В дальнейшем они передаются в территориальные органы МВД России. При этом выдачей готовых паспортов центры не занимаются — за ними нужно обращаться в местные отделения УФМС по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Инициатором внесения соответствующих поправок в законодательство выступило министерство внутренних дел. Власти надеются, что нововведение позволит повысить качество оказания госуслуги.