Обновление: добавлена информация от ГУ МВД по Москве

В междугороднем автобусе на Ореховом бульваре обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Ореховом бульваре в районе дома 33 в автобусе „Новомосковск — Москва“ было найдено самопальное взрывное устройство», — рассказал источник, добавив, что на место прибыл сапер.

«Устройство извлечено, пострадавших нет. Специалисты продолжают работу», — заверил он.

UPD (18:02): В московском главке МВД заявили, что подозрительный предмет извлечен и опасности для окружающих нет. Сообщение МВД поступило в The Village.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ореховый бульвар обнаружен подозрительный предмет. С соблюдением необходимых мер безопасности предмет изъят и отправлен на исследование. Проводится проверка. Никакой угрозы безопасности граждан нет», — сообщили в главке.