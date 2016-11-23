Члены Европарламента проголосовали за принятие резолюции о противодействии российским СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

На заседании 23 ноября в поддержку документа «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» высказались 304 депутата из 691 проголосовавшего. Основными угрозами Евросоюзу названы телеканал RT, агентство Sputnik, «Россотрудничество», а также фонд «Русский мир». Депутаты Европарламента предлагают ввести для российских СМИ цензуру.

В принятом документе сообщается, что Кремль ведет «враждебную пропаганду» в отношении Евросоюза. Резолюция носит рекомендательный характер для стран — членов Евросоюза и не является обязательной.