В столичном правительстве появился новый орган исполнительной власти — департамент спорта и туризма. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Новое ведомство получит часть полномочий в сфере туризма и гостиничного хозяйства от департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Последний в связи с этим переименуют. Также к новому органу власти присоединится уже работающий департамент физической культуры и спорта Москвы. Возглавлявший его Алексей Воробьев освобожден от должности. А его заместитель, Николай Гуляев, назначен руководителем нового департамента.

Предполагается, что оптимизация органов исполнительной власти города и проведенные кадровые перестановки позволят Москве лучше подготовиться к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года.

В конце октября 2016 года в России появилась должность вице-премьера, отвечающего за спорт, туризм и молодежную политику. Ее занял бывший министр спорта Виталий Мутко. До этого же за спортивные вопросы на уровне вице-премьеров отвечал Аркадий Дворкович, а за туризм и молодежную политику — Ольга Голодец.