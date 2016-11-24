Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «25 самых дорогих руководителей». По данным издания, с 2012 года суммарные выплаты топ-менеджерам российских компаний сократились в 2,3 раза.

Место Руководитель (должность) Зарплата (млн долларов)

Алексей Миллер председатель правления ПАО «Газпром» 17,7

Игорь Сечин президент, председатель правления НК «Роснефть» 13

Герман Греф президент, председатель правления Сбербанка 11

Дмитрий Разумов гендиректор группы «Онэксим» 10

Иван Стрешинский гендиректор USM Advisors 10

Владислав Соловьев гендиректор UC Rusal 7,4

Михаил Шамолин президент АФК «Система» 7,4

Михаил Задорнов президент — председатель правления ВТБ24 6,5

Андрей Акимов председатель правления Газпромбанка 6,3

Рубен Аганбегян председатель правления, гендиректор ОАО «Открытие холдинг» 6

Жан-Ив Шарлье гендиректор Vimpelcom Ltd 5,7

Максим Соков генеральный директор En+ 5

Алексей Марей главный управляющий директор Альфа-банка 4,5

Гульжан Молдажанова гендиректор «Базового элемента» 4

Александр Дюков гендиректор «Газпромнефти» 3,8

Наиль Маганов гендиректор «Татнефти» 3,6

Павел Грачев генеральный директор ПАО «Полюс» 3,5

Борис Ковальчук председатель правления «Интер РАО» 3,5

Андрей Варичев гендиректор УК «Металлоинвест» 3,4

Алексей Москов председатель правления ГК «Ренова» 3

Замыкают рейтинг председатель правления «Транснефти» Николай Токарев (3 миллиона долларов), президент МТС Андрей Дубовсков (2,9 миллиона долларов), главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман (2,8 миллиона долларов), председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов (2,6 миллиона долларов). Также в начале рейтинга без места указан президент и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Оценка его вознаграждения при этом не указана, поскольку группа ВТБ не предоставила данные по зарплатам топ-менеджеров, «на которых распределяется общее вознаграждение 6,1 миллиарда рублей».

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Однако некоторые участники прошлогоднего рейтинга его покинули, в их числе экс-глава РЖД Владимир Якунин, экс-глава «Башнефти» Александр Корсик и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод.