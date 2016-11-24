Оппозиционер Алексей Навальный отказался ехать в Киров на повторное рассмотрение в суде дела о хищении денег «Кировлеса». Об этом политик заявил в свое блоге.

«Должен сообщить всем и в первую очередь Ленинскому суду и судье Втюрину, что 5 декабря в заседании участвовать никак не смогу. Не имею такой возможности именно по причине незаконных действий исполнительной и судебной власти», — написал Навальный.

Навальный обратил внимание на то, что каждая поездка на суд требует оплаты билетов и гостиницы для него и его адвокатов. Оппозиционер подчеркнул, что в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека присудил ему 48 тысяч евро компенсации за нарушения во время первого разбирательства по делу «Кировлеса». Эти деньги он так и не получил.

Навальный предложил судье Алексею Втюрину провести суд с помощью телеконференции, оплатить билеты для него и адвокатов из бюджета или перечислить причитающуюся компенсацию, чтобы политик сделал это сам.

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.