Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра и гололедицы с 13:00 24 ноября до 07:00 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечают в ведомстве, непогода может привести к повреждениям линий электропередачи и рекламных конструкций. Также сообщается о возможном увеличении дорожно-транспортных происшествий на дорогах Москвы.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — посоветовали в пресс-службе МЧС.