Хорошевский суд Москвы отправил на принудительное лечение гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, обвиняемую в убийстве четырехлетней девочки. Таким образом, она освобождена от уголовной ответственности, сообщает «Интерфакс».

Бобокулова «совершила инкриминируемые ей преступления в состоянии невменяемости», — говорится в постановлении, вынесенном судьей Викторией Котенёвой.

Гражданку Узбекистана Гульчехру Бобокулову задержали в феврале у станции метро «Октябрьское Поле». В руках у нее была голова девочки. Убийца заявляла, что ненавидит демократию и может взорвать себя.

Женщине было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Бобокулова признала вину и объяснила свой поступок местью президенту России Владимиру Путину. Позднее следствие не обнаружило экстремизма в деле Бобокуловой. Во время расследования была проведена экспертиза, которая установила, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством. После этого в СК предложили отправить Бобокулову на принудительное лечение.