Сайт движения «Открытая Россия» бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского перезапустился. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Изменился цвет оформления — с бело-оранжевого на серо-черный. Сейчас в шапке сайта транслируется видео, а контент поделен на рубрики «Главная», «Медиа», «Блоги» и «События».

Слева доступна лента новостей. Для больших материалов ввели систему значков — теперь они помечены по типу, например, «Фоторепортаж» или «Текст».