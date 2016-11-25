Президент России Владимир Путин предложил сделать обязательным для применения толкование законодательства Конституционным судом. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Сейчас в законе о КС говорится, что его позиция лишь «подлежит учету правоприменительными органами». Инициатива же Путина предполагает введение нового вида постановления КС — о признании нормативного акта или его отдельных положений конституционными в истолковании КС. В случае вынесения такого постановления «исключается любое иное истолкование» соответствующего нормативного акта. Его правоприменение должно проходить в соответствии с уточнениями суда.

Такой же подход планируется применять к решениям КС по жалобам граждан на нарушение конституционных прав и свобод.

Предполагается, что при действующей правовой системе запрет на игнорирование толкований КС станет залогом поддержания в стране законности и правопорядка.