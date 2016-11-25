Онлайн-издание «Медуза» опубликовало, предположительно, первое интервью Владимира Путина в его карьере — нынешний президент России дал его в 1991 году корреспондентке газеты «Час пик» Наталье Никифоровой после того, как возглавил комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке.

Путин рассказал, приходилось ли ему «стучать», чтобы попасть в КГБ, как складывалась его карьера в ведомстве и почему он не мог переехать в Москву. Также нынешний глава страны затронул тему своих отношений с Собчаком и признался, что до поступления предложения перейти на работу в мэрию собирался заняться научной деятельностью — писать диссертацию по международному частному праву.