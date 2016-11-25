Федеральная антимонопольная служба России собирается проверить операторов мобильной связи МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2. Об этом сообщает ТАСС.

Запрос на проверку связан с заявлением операторов о повышении цен на услуги в роуминге. Рост стоимости услуг связан с новым европейским законом, который с 15 июня 2017 года отменяет плату за роуминг для компаний Евросоюза.

Ранее сообщалось, что с 9 декабря МТС пересмотрит цены на звонки по 48 международным направлениям. В частности, стоимость входящих и исходящих звонков в 38 странах увеличится как минимум на 13 %. В некоторых из них тарифы вырастут сразу в несколько раз.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников пояснил The Village, что рост цен связан с тем, что компания уже долгое время работала в ряде стран себе в убыток, не меняя тарифы. Снижение же расценок по некоторым направлениям стало результатом переговоров оператора с зарубежными партнерами. Сейчас они ведутся и в других странах.