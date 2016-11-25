Диссертацию министра культуры Владимира Мединского рассмотрит диссертационный совет исторического факультета МГУ. В состав этого совета входит бывший глава Госархива Сергей Мироненко. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на свои источники.

Мироненко покинул Госархив после конфликта с Мединским, который осудил организацию за то, что она рассекретила данные об истории героев-панфиловцев. Опубликованная Госархивом информация фактически доказывала, что подвиг на самом деле был пропагандистским вымыслом.

Решение о том, что диссертацией Мединского займется именно этот совет, вынес президиум Высшей аттестационной комиссии. Совет должен изучить диссертацию министра в течение двух месяцев. В совет также войдет пресс-секретарь ФСО Сергей Девятов.

В 2011 году на базе Российского государственного социального университета Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». В 2016 году участники проекта «Диссернет», который борется с плагиатом в диссертациях, проанализировали работу министра и заявили, что нашли в ней большое количество заимствований. Участвовавшие в анализе доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский также усомнились в научной ценности исследования Мединского. После этого ученые вместе с представителями «Диссернета» внесли в Высшую аттестационную комиссию заявление о лишении Мединского ученой степени.

4 октября 2016 года диссертационный совет Уральского федерального университета единогласно отложил рассмотрение заявления о лишении Мединского степени доктора исторических наук по просьбе самого министра, находившегося на тот момент в рабочей поездке в Казахстан. 7 октября стало известно, что Высшая аттестационная комиссия отозвала заявление о лишении министра культуры России ученой степени.

До марта 2016 года Сергей Мироненко занимал пост главы Государственного архива Российской Федерации. Но он ушел с поста из-за конфликта с Мединским после того, как Госархив рассекретил факты, касающиеся истории о 28 героях-панфиловцах. В ответ на слова Мироненко о том, что эта история — миф, министр заявил, что, даже если история про «подвиг» панфиловцев выдумана, к ней нельзя прикасаться.