Глава управления туризма Москвы Александр Бандурин предупредил жителей о возможных проблемах с наличием шаурмы во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Сомневаюсь, что во время чемпионата мира можно будет купить шаурму. Но сейчас я на 100 % не готов говорить о том, как будет организована работа общепита во время турнира. Наверняка точки с фастфудом в городе будут», — рассказал Бандурин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.