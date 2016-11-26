В субботу, 26 ноября, в Москве из-за угрозы взрыва прервали занятия «Школы журналистский расследований» медиапроекта «Соль». Об этом ее учащиеся рассказали в Facebook.

По словам Елены Верещагиной, полиция подъехала к Дому культуры «Делай Сам/а» на улице Правды на середине лекции журналиста «Новой газеты» Романа Шлейнова, рассказавшего о работе над «панамским архивом». Участников семинара попросили выйти на улицу. При этом присутствовавшая там же Александра Елагина отмечает, что на втором этаже ДК в это время продолжались занятия танцами — их никто прерывать не стал.

Вскоре участников семинара пустили в помещение, однако затем их снова вывели на улицу. Для новой проверки приехали саперы и сотрудники ДПС. Организаторам лекций посоветовали не продолжать их в этот день — «а то вдруг кто еще пошутит».

Первые семинары «Школы журналистских расследований» прошли в начале ноября во Владимире. В Москве они запланированы на 26 и 27 ноября. Участниками школы стали 30 человек из разных регионов. Перед ними должны выступить представители Фонда поддержки расследовательской журналистики, российского подразделения антикоррупционного центра Transparency International, Центра защиты прав СМИ и «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности».