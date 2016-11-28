Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко назвал активиста Ильдара Дадина, пожаловавшегося на пытки в карельской колонии, талантливым имитатором с развитым воображением. Слова чиновника приводит РИА «Новости».

Руководство ФСИН России выражает благодарность правозащитникам, а также представителям СМИ и блогосферы, которые в данной ситуации не поддавались на провокации, сохраняли независимость и непредвзятое мнение, проявляли искреннюю заинтересованность в том, чтобы выявить истинное положение дел в данном исправительном учреждении, за то, что всем, кто никогда не был в местах лишения свободы, доходчиво и ясно подтвердили мои слова о том, что Дадин — это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН

Максименко, однако, отметил, что среди правозащитников были те, кто намеренно хотел дестабилизировать обстановку. «Сообщали СМИ недостоверную информацию, измышляя и выдумывая истории, которые бы дискредитировали сотрудников уголовно-исполнительной системы, при этом не имея ни единого достоверного и подтвержденного факта», — уточнил он.

В начале ноября в СМИ попало письмо Ильдара Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения, с которыми столкнулся в колонии № 7 в городе Сегеже, где отбывает срок по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Дадин является первым осужденным по этой статье.

Совет по правам человека провел проверку и подтвердил информации о насилии в сегежской колонии. Европарламент отреагировал на ситуацию и потребовал от российских властей немедленно освободить Дадина и других «осужденных за реализацию своего права на свободу слова».