Адвокат экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев попросил разрешить его клиенту дать одно интервью СМИ для публичного оглашения позиции его подзащитного. Об этом сообщает «Медуза».

Защита Улюкаева попросила о телефонном интервью. Предполагается, что суд сам выберет СМИ и установит продолжительность разговора. В ответ на просьбу адвоката следователь Роман Нестеров отметил, что сначала бывший министр должен изложить свою позицию на допросе, после чего сможет обратиться к прессе.

Ранее на заседании Мосгорсуда адвокат Тимофей Гриднев заявил, что бывший министр был задержан незаконно. По его словам, машину Алексея Улюкаева заблокировали вечером 14 ноября на выезде из офиса «Роснефти». Шесть часов сотрудники ФСБ удерживали чиновника, который не понимал, почему его задержали, а уголовное дело еще не было возбуждено.