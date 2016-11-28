Министерство здравоохранения России опровергло заявление Роспотребнадзора о том, что оно поддерживает идею снижения температуры горячей воды в домах. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакой поддержки или одобрения снижения температуры горячей воды со стороны министерства не высказывалось и не высказывается», — заявил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Также Салагай отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует нагревать температуру до 60 градусов Цельсия для защиты от патогенных микроорганизмов. Исследования показали, что снижение температуры возможно лишь при соблюдении строгих технических условий.

Ранее российское правительство предложило снизить минимальную температуру горячей водопроводной воды на 10 градусов — до 50 градусов Цельсия. В кабинете министров надеются, что это позволит сократить затраты на обеспечение граждан горячим водоснабжением. В Роспотребнадзоре заявили, что Минздрав одобрил эту инициативу еще в октябре.