Срок предварительного расследования по «болотному делу» продлен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из фигурантов дела Светлану Сидоркину.

«Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2017 года», — рассказала Сидоркина.

Ранее речь шла о сроке — 6 марта 2017 года.

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов», состоявшегося 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек. 29 из них привлекли к уголовной ответственности. Некоторых приговорили к реальным срокам, другие попали под амнистию к 20-летию Конституции.