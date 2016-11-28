Срок следствия по «болотному делу» продлили
Срок предварительного расследования по «болотному делу» продлен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из фигурантов дела Светлану Сидоркину.
«Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2017 года», — рассказала Сидоркина.
Ранее речь шла о сроке — 6 марта 2017 года.
Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов», состоявшегося 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек. 29 из них привлекли к уголовной ответственности. Некоторых приговорили к реальным срокам, другие попали под амнистию к 20-летию Конституции.
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