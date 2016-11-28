Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигуранту «болотного дела», лидеру леворадикального движения «Автономное действие» Дмитрию Бученкову до 6 марта 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Бученкову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 и ч 1. ст. 318 УК РФ — «Участие в массовых беспорядках» и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Активист не признает свою вину.

По версии следствия, во время беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года Бученков умышленно несколько раз ударил полицейского, а также вместе с другими активистами переворачивал кабины туалетов. Отмечается, что они повредили шесть мобильных туалетов общей стоимостью 73 тысячи рублей.

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов», состоявшегося 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек. 29 из них привлекли к уголовной ответственности. Некоторых приговорили к реальным срокам, другие попали под амнистию к 20-летию Конституции.