Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург предложил президенту России Владимиру Путину изменить герб страны. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

По его мнению, к уже имеющемуся на гербе орлу необходимо добавить звезду Победы и советские колосья, чтобы закрепить преемственность между Российской Федерацией, СССР и императорской Россией.

Двуглавый орел — это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР — из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне Александр «Хирург» Залдостанов, лидер байк-клуба «Ночные волки»

Залдостанов считает, что объединение на гербе царских и советских символов могло бы послужить символическим переосмыслением «крымского консенсуса». «Пусть сейчас либералы, наймиты ЦРУ, представители национал-оранжизма воют, что это все возвращение к Советскому Союзу. Называйте как хотите. Мы возвращаем родину», — добавил он.