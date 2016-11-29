В Мосгордуме предложили штрафовать родителей зацеперов. Об этом пишет газета «Известия».

Депутаты подготовили соответствующие изменения в административный кодекс. Они предлагают выписывать родителям несовершеннолетних зацеперов штраф в размере пяти тысяч рублей.

«Мода на экстремальный проезд на крыше вагона, открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон на электричке и в метро набирает обороты, что влечет увеличение случаев детского травматизма» — прокомментировал ситуацию председатель столичного законодательного собрания Алексей Шапошников.

Как отметили в Мосгордуме, в России не существует закона об ответственности за нарушение правил пользования метро и монорельсовой системой. Поправки, по мнению депутатов, позволят ограничить противозаконную деятельность несовершеннолетних. Закон планируют принять до конца года.