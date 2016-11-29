Федеральная антимонопольная служба России проверит цены на рынке молочных продуктов. Об этом сообщает RNS.

Проверку проведут с целью предупреждения и предотвращения необоснованного роста цен на молочную продукцию. В случае выявления нарушений ведомство примет меры антимонопольного регулирования.

По данным ФАС, рост цен на молочные товары зависит от ежегодного сокращения количества предложений сырого молока на рынке. Также на цену влияют издержки при производстве, упаковочные материалы, транспортные расходы и другие платежи.