Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассматривал возможность снижения доли государства в «Роснефти». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Чиновник, знакомый с идеями Улюкаева, рассказал журналистам, что экс-министр хотел снизить государственную долю в компании ниже 50 %. Однако несколько источников Reuters считают, что такое предложение никак не было связано с уголовным делом против Улюкаева.

Reuters сообщает, что Кремль переадресовал запрос о госконтроле «Роснефти» следователям. Однако ведущий дело Улюкаева следователь Роман Нестеров отказался от комментариев. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев также не стал отвечать на вопросы, сославшись на тайну следствия.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали 14 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере» — и отправили под домашний арест. Тем же вечером министра уволили.