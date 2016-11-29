Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» повторно подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Новой газете» о защите деловой репутации и взыскании двух миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вторым ответчиком значится журналист Анастасия Егорова.

В октябре «Победа» подала в суд первый иск на «Новую газету». Поводом послужила статья Анастасии Егоровой «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению», вышедшая в августе. По мнению представителей авиаперевозчика, публикация содержит необоснованные обвинения и порочит деловую репутацию «Победы».

Тогда суд вернул иск без рассмотрения: к нему не были приложены документы, подтверждающие направление иска ответчикам и оплату госпошлины.