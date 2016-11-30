Европейский суд в Люксембурге постановил снять часть санкций с российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда.

В частности, суд аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 года по 14 марта 2015 года, но подтвердил их действие с 15 марта 2015 года. Это связано с тем, что в 2014 году Совет ЕС не смог должным образом обосновать необходимость включения Ротенберга в санкционный список, указав лишь на его близость к «принимающим решения» российским политикам и возможную связь с Крымом. В 2015 году же европейские власти уточнили, что компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» примет участие в строительстве моста на полуостров, что в суде сочли достаточным основанием для введения санкций.

В своей жалобе Ротенберг просил отменить решение о санкциях и компенсировать ущерб, так как арест его активов в Европе нарушил его право на частную собственность. Однако в решении суда не упоминается о каких-либо выплатах за семь месяцев неправомерных санкций.

Евросоюз впервые ввел санкции против России в 2014 году. Он посчитал незаконным присоединение Крыма к стране. Помимо Ротенберга, европейские санкции пытаются оспорить «Роснефть», «Газпром нефть», Внешэкономбанк, ВТБ, Сбербанк и телеведущий Дмитрий Киселев.