Министерству транспорта правительство выделит 5 миллиардов рублей из государственного бюджета на покупку самолетов SukhoI Superjet 100 и L-410. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, деньги выделены в связи с увеличением уставного капитала компании «Государственная транспортная лизинговая компания». Они выдаются для приобретения самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), на которые выделено 4 миллиарда рублей, и L-410, на закупку которых выделен миллиард рублей. Cамолеты затем планируют передать по договорам лизинга и аренды.

Цель меры, которая заявлена в справке к документу, — обеспечить российские авиакомпании современными самолетами отечественного производства, развить рынок малой авиации, а также повысить транспортную доступность в регионах и сохранить предприятия авиастроения.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что «ситуация в некоторых областях российской промышленности крайне тяжелая», а импорт в гражданском самолетостроении составляет более 80 %.