Экономисты Высшей школы экономики считают, что объемы финансирования, которые заложены в проекте российского бюджета на развитие образования, недостаточны. Об этом говорится в отзыве ВШЭ на проект бюджетного прогноза России до 2034 года.

«Реальную угрозу представляет недофинансирование в 2017–2019 годах субсидий субъектам РФ и юридическим лицам, что резко подрывает развитие системы образования в регионах. Без изменения ситуации существует риск законсервировать низкое качество образования во многих регионах», — говорится в отчете ВШЭ.

По их данным, прописанное в проекте бюджета на 2017–2019 годы финансирование не соответствуют планам в федеральной целевой программе по развитию образования. Так, по 2017 году недовыполнение составляет 30 %, по 2018 году — 38 %, по 2019 году — 42 %.

Также экономисты обеспокоены расходами на здравоохранение. По данным ВШЭ, неизбежно сокращение доступности медицинской помощи — из-за роста потребности в ней стареющего населения.