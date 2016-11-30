В Москве продают квартиру, в которой писатель Иван Бунин жил до эмиграции. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Фото опубликовано Julia Sandaevskaya (@marka_franz) Ноя 29 2016 в 12:59 PST

Фотография с объявлением «Продается квартира И. А. Бунина» появилась в профиле пользователя Instagram под ником marka_franz. Позже журналист Олег Кашин опубликовал на своей странице в Facebook аналогичный пост. Как предположили пользователи в комментариях, квартира может находиться по адресу: улица Поварская, 26. На сайте «Узнай Москву» сообщается, что в этом доме Бунин жил в квартире родителей жены до эмиграции с октября 1917-го по май 1918 года. На фасаде здания установлена памятная доска.

Объявление о продаже квартиры по этому адресу опубликовано на сайте объявлений о недвижимости «Циан». «Отличный ремонт. В комнате два окна. С/у совмещен. Потолки 3,7 м. Последняя квартира Бунина в России. ЖБ перекрытия. Капитальный ремонт дома 97 г. в подъезде круглосуточная охрана. Имеется автономный закрытый дворик», — говорится в тексте объявления.

Однокомнатная квартира расположена на первом этаже здания. В помещении был сделан капитальный ремонт. Цена однокомнатной квартиры составляет 22,5 миллиона рублей.