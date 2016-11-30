Тимати планирует открыть в Москве бутик-отель под брендом Black Star. Об этом сообщает ТАСС.

Совладелец группы компаний Black Star Тимур Юнусов, известный как хип-хоп исполнитель Тимати, планирует открыть в Москве сеть бутик-отелей. Строительство первого комплекса может начаться в конце 2018 года. Первый отель сети, по словам музыканта, будет рассчитан на 60-70 номеров.

В октябре в честь 10-летия бренда Black Star был проведен масштабный ребрендинг. На сегодняшний день компании принадлежат права на музыкальный лейбл, бутик одежды, а также на ресторан быстрого питания, барбершопом и тату-салон.