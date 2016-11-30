В России может появиться уполномоченный при президенте по защите животных. Соответствующий законопроект уже вынесен на рассмотрение Госдумы.

Инициатива исходит от представителей ЛДПР. Они считают, что в стране не хватает омбудсмена, уполномоченного отстаивать права животных и их владельцев, а также постепенно устранять пробелы в законодательстве. Сейчас в России все еще нет единого федерального закона о защите животных, в связи с чем проявления насилия по отношению к ним зачастую остаются безнаказанными, а это только усугубляет ситуацию и ведет к новым случаям издевательств.

В ЛДПР подчеркивают общественную важность законопроекта. В пояснительной записке к документу упоминается онлайн-петиция о необходимости ввести в России должность уполномоченного по защите животных. По состоянию на конец ноября 2016 года ее поддержали более 500 тысяч человек.

При этом авторы инициативы отмечают, что появление нового омбудсмена может пойти на пользу не только животным, проживающим рядом с человеком, но и представителям редких видов дикой природы.

В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, заключается в аресте до шести месяцев. Если преступление было совершено группой лиц, то срок лишения свободы может составить до двух лет. Законопроект об ужесточении наказания для живодеров находится в разработке.