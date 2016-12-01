Депутаты Госдумы пожаловались на новое расписание. Об этом сообщает агентство «РБК».

Новый спикер Вячеслав Володин изменил график работы Госдумы с начала осенней сессии. Ранее депутаты работали одну неделю в регионах, одну в комитетах и две на планерных заседаниях. Теперь в нижней палате ввели три пленарные недели и одну региональную, а работу в комитетах совместили с пленарными заседаниями, что не устроило некоторых парламентариев.

Так, представитель фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что для работы с избирателями в областях одной недели недостаточно. Измененный график повлиял на посещение выездных мероприятий в других регионах. По словам источника в ЛДПР, в особенности это затрудняет работу депутатов от Дальнего Востока. В свою очередь, депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов указал на трудности с посещением выездных мероприятий, на которые его приглашают. «Меня позвали на открытие завода. Но открытие совпадает с днем пленарного заседания. Теперь обсуждаем с организаторами, можно ли перенести, поскольку иначе по новым правилам придется брать отгул за свой счет», — рассказал он «РБК».

Член комитета по регламенту Виктор Пинский заверил, что никаких официальных жалоб от депутатов не поступало. Эксперты полагают, что массового отказа от мандатов ожидать не стоит: депутатам придется в итоге подчиниться Володину.