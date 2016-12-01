Президент России Владимир Путин в четверг, 1 декабря, выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Это первое послание президента в Госдуме нового созыва. The Village подводит итоги выступления.

В этом году в послании Путин больше говорил о внутренней политике страны, в частности, затронул темы развития медицины, образования и IT-технологий, а также проблемы коррупции и цензуры. Также президент напомнил о столетнем юбилее Октябрьской революции и важности патриотического воспитания и изучения истории. В конце выступления глава государства напомнил о внешнем давлении на Россию, в том числе об антироссийских санкциях и допинговом скандале.

Юбилей октябрьской революции: По словам Путина, российское общество нуждается в «глубоком честном анализе» событий Октябрьской революции. При этом президент напомнил про важность патриотического воспитания и чувства единства у сограждан. «Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна!» — заявил президент. Также он напомнил, что «наша политика направлена на традиционные ценности».

Медицина: Сейчас приоритетным вопросом в медицине становится технологичность и борьба с очередями и хамством. По словам Путина, запись на прием станет проще. «Нужно освободить врачей от рутины, от бесконечных отчетов и справок», — уточнил президент. Также он заявил, что все больницы и отдаленные поликлиники должны быть подключены к высокоскоростному интернету.

Образование: Надо ремонтировать школы, отменить третьи смены, создать новые рабочие места. В детях нужно больше развивать творческое начало, школьники должны уметь решать нестандартные задачи, нужны проекты в театре, кино, интернете, которые привлекут внимание молодежи к классике.

Благотворительность: Президент попросил Общественную палату заняться поддержкой волонтерских программ и проектов, снять барьеры для их развития, помогать НКО.

Экономика и финансы: Наши внутренние проблемы сейчас — это дефицит инвестиционных ресурсов, технологий, недостаточное развитие конкуренции и создание неблагоприятного делового климата. Спад ВВП в 2016 году будет незначительным.

«Инфляция будет рекордно низкой и не поднимется выше 6 %, возможно, будет 5,8 %», — пообещал Путин. Для сравнения он напомнил, что в 2015 году показатель инфляции был равен 12,9 %.

Центробанк, по словам президента, успешно занимается оздоровлением банковской сферы, удаляя с рынка недобросовестные организации.

Что касается предпринимательства, то Путин просит снизить число налоговых проверок, но повысить их результативность.

Коррупция: Президент напомнил, что в 2016 году было немало громких дел в отношении чиновников разного уровня. «Ни должность, ни былые заслуги не могут защитить», — заявил Путин, при этом подчеркнув, что до решения суда никто не может называть человека преступником.

Промышленность: «Поручаю правительству не позднее мая подготовить детальный план развития, который позволит выйти на темпы выше мировых и упрочить позиции России в мировой экономике», — сказал президент.

Он пообещал бороться с простаиванием сельхозземель и заняться развитием агротехнологий. «Нужна система поддержки сельхозкоопераций», — заявил Путин и поручил заняться этим вопросом Минсельхозу и другим профильным ведомствам.

В «оборонку» продолжатся вложения, потому что надо еще заниматься обновлением оружия в стране, а после займемся и «гражданкой».

IT хотят сделать ключевой индустрией. За пять лет экспорт в этой сфере вырос вдвое. Льготы по страховым взносам для IT-компаний продлевают до 2023 года. Также Путин предлагает запустить масштабную программу развития цифровых и иных высоких технологий, обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами и снять для них все ограничения.

Внешняя политика: Мы столкнулись с попытками внешнего давления: травля наших спортсменов, в том числе параолимпийцев, но «нет худа без добра». Это поможет нам создать национальную программу противодействия допингу.

Что касается отношений с США, то президент надеется «на сотрудничество с США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой — терроризмом».

The Village вел трансляцию послания президента Федеральному собранию в режиме онлайн в утреннем эфире.