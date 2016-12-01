Жителя Москвы Романа Масленникова, который подал иск о компенсации морального вреда от телецентра «Останкино», хотят признать недееспособным. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков. «Вчера в Останкинский суд поступил иск от Черепкова о признании гражданина Масленникова недееспособным. Истец также просит назначить медико-психиатрическую экспертизу», — рассказали в Останкинском районном суде агентству.

Ранее Роман Масленников подал иск к телецентру «Останкино» о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей за «отупление населения». Также Масленников судился с компанией «Яндекс», которую обвинил в своем облысении из-за стресса, после прочтения новостей на главной странице поисковика. Это дело он проиграл.