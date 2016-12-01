Гражданку России Оксану Севастиди приговорили к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката Севастиди Ивана Павлова. Приговор вынесли еще в марте 2016 года, однако известно о нем стало только сейчас.

На Севастиди завели дело после того, как в 2008 году незадолго до начала войны с Грузией она отправила своему знакомому в этой стране несколько SMS-сообщений. В них она рассказала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, следующий в сторону Абхазии.

Павлов собирается добиться освобождения своей клиентки. По его словам, в приговоре подробно описаны события предвоенных дней, указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге. «С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, — как капля и море», — сказал Павлов.