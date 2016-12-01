Управление Следственного комитета по Карелии провело доследственную проверку и не нашло подтверждения заявлениям Ильдара Дадина о пытках в колонии в Сегеже, где он отбывает срок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что при прибытии осужденного в исправительную колонию, в соответствии с правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, был произведен его личный досмотр и досмотр его вещей. В ходе досмотра личных вещей осужденного были обнаружены два бритвенных лезвия для безопасных бритв, отнесенные к предметам, которые осужденные в местах лишения свободы не могут при себе иметь. Утверждения осужденного о том, что лезвия ему подброшены сотрудниками колонии, не подтвердились, они опровергаются собранными материалами, в том числе видеозаписью, которая проводилась в ходе досмотра», — говорится в сообщении.

В связи с выявленным нарушением Дадина поместили в ШИЗО на 15 суток. «К осужденному применялась физическая сила и специальные средства — наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником и вел себя агрессивно», — отмечается на сайте СК. Уточняется, что это применение силы было правомерным.

Ранее в среду стало известно, что Дадина на полгода перевели в одиночную камеру.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством. Совет по правам человека провел проверку, в результате которой подтвердилась информация о насилии над заключенными.