«Новая газета» прокомментировала решение Мосгорсуда, который накануне подтвердил приговор суда нижестоящей инстанции по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина. Заявление редакции опубликовано на сайте издания.

В редакции газеты считают, что их осудили не за изложенные в статье факты, а за скрытые смыслы, которые за ними увидели представители Сечина.

Опровергнуть мы должны те выводы, которые (по прочтении статьи) каким-то образом сначала сформировались в голове истца, затем были трансформированы и переложены на бумагу его адвокатами, и — третья производная от оригинала — переосмыслены нанятым экспертом редакция «Новой газеты»

В пример приводится интерпретации некоторых фраз из статьи «Секрет „Принцессы Ольги“», которую сторона истца представила на суде в виде заключения эксперта. Фразы «…Руководи­тель „Роснефти“ вряд ли мог себе позволить купить такую яхту» и «Но даже при его официально высоком заработке аренда St. Princess Olga сильно ударила бы по семейному бюджету» эксперт приравнял к следующему заявлению: «Расходы Игоря Сечина существенно превышают его официальные доходы и официальные доходы членов его семьи». По такому же принципу интерпретировали и некоторые другие фразы.

То есть «читатель» может успешно обжаловать в суде свое представление о прочитанном, сложившееся в силу его сиюминутного настроения, жизненных обстоятельств, умственных способностей, психического здоровья, образовательного ценза и мировоззрения РЕДАКЦИЯ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

В октябре Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск главы «Роснефти» Игоря Сечина и обязал «Новую газету» в течение семи дней опровергнуть статью о возможной связи Сечина с яхтой «Принцесса Ольга», а также удалить материал с сайта издания. 1 декабря Мосгорсуд признал это решение законным.